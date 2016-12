CES 2017: PJ9 - pierwszy, lewitujący głośnik LG

PJ9 tak jak większość lewitujących głośników składać się będzie z dwóch części - unoszącego się dzięki elektromagnesów głośnika dookolnego oraz podłączanej do prądu stacji dokującej. Co ciekawe jednak sama baza pozwoli również na odtwarzanie dźwięku dzięki wbudowanemu subwooferowi. Dzięki takiemu rozwiązaniu równocześnie będziemy mogli podłączyć do zestawu dwa urządzenia Bluetooth lub odtwarzać muzykę na głośniku i bazie dokującej jednocześnie. Całość może pochwalić się ponadto certyfikatem IPX7, dzięki czemu bez problemu użyjemy zestawu na dworze- nawet przy deszczowej pogodzie. Na jednym ładowaniu głośnik będzie unosił się nad bazą i odtwarzał muzykę przez 10 godzin. Do ładowania wykorzystano technologię bezprzewodową, jednak użytkownik nie będzie musiał nawet pamiętać o tym procesie. Gdy głośnik straci swą moc samodzielnie opuści się na bazę, podładuje, a następnie ponownie uniesie się w powietrze. Więcej szczegółów technicznych oraz informacji o premierze i cenie urządzenia LG zdradzi podczas styczniowych targów CES.