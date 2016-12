Pierwszy wodoodporny głośnik Bluetooth od Bose

Nowa wersja niezwykle udanych głośników Bose SoundLink Color II to pierwsze głośniczki Bluetooth tej firmy, których spokojnie możemy używać w czasie deszczu. Nie warto ich natomiast wrzucać do basenu czy używać do puszczania Mozarta swoim ukochanym rybkom akwariowym, bo certyfikat IPX4 oznacza, że nie są one odporne na zanurzenie w wodzie, a jedynie na zachlapanie czy krótkotrwałe zamoczenie. Mamy bardzo dobre doświadczenie z testowanie pierwszej serii tych głośników, wyglądających dość niepozornie i niezbyt elegancko, za to brzmiących tak, że niejedna wieża stereo z odczepianymi głośnikami traci ze wstydu głos. Można więc mieć nadzieję, że w drugiej serii będzie tylko lepiej, dzięki zastosowaniu nowej odmiany technologii Dual Opposing Passive Radiators. Do tego dochodzi oczywiście wejście mikrofonowe dla zewnętrznego źródła dźwięku, możliwość funkcjonowania jako zestaw głośnomówiący i wszelkie komunikaty podawane w formie głosowej. W pełni naładowany akumulator ma pozwolić głośnikowi na 8 godzin nieprzerwanej pracy. Nadal nie da się natomiast łączyć kilku takich samych głośników np. w pary, w celu dalszej poprawy efektu stereo. Cena nowego głośniczka Bose SoundLink Color II to 130 dolarów. Jak na Bose, to tanio...