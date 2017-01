NuForce BE Sport3 to świetna propozycja dla osób aktywnych i uprawiających sport. Naszą szczególną uwagę zwróciły ich zalety: długość życia baterii – do 10 godzin

możliwość wymiany skrzydełek i wkładek dousznych (kilka opcji koloru w jednym opakowaniu)

odporność na deszcz, pot i wnikanie kurzu (certyfikat IP55)

wkładki douszne wykonane z silikonu SpinFit TwinBlade® - zapewniające doskonałą stabilność, izolację hałasu i pewne dopasowanie.

technologia Bluetooth® oferująca kompatybilność zarówno aptX® jak i AAC. Producent zapewnia łatwe podłączenie do smartfonu bez zniekształceń słuchania przy każdym poziomie głośności.

*aptX® - Słuchaj muzyki jakości CD bezprzewodowo w znacznie wyższej jakości niż oferowane ze standardowego kodeka Bluetooth. aptX jest wspierany przez najnowsze wersje Android i Windows dla smartfonów, komputerów Mac i PC.

*AAC – pozwala wydobyć każdy szczegół podczas odtwarzania muzyki z urządzeń Apple oraz innych źródeł, takich jak YouTube, radia DAB i usługi transmisji strumieniowej