Lenovo prezentuje swój własny inteligentny głośnik

Lenovo zaprezentował na targach CES 2017 coś, co właściwie można nazwać klonem Amazon Echo. Nie tylko urządzenie realizuje te same funkcje, ale nawet oparte jest o usługę Amazonu, a więc o sztuczną inteligencję o nazwie Alexa. Głośnik dostępny będzie w jasnoszarej, zielonej i pomarańczowej wersji kolorystycznej. Ma te same funkcje, co Amazon Echo z uwagi na posługiwanie się tą samą usługą. Możemy więc głosowo kazać mu odtworzyć wskazaną piosenkę, listę odtwarzania, możemy go poprosić o przypomnienie nam czegoś w późniejszym terminie i tak dalej. Głośniki dostępne będą w zwykłej wersji oraz ze sprzętem dźwiękowym od firmy Harman Kardon. To ulepszenie będzie jednak wymagało dopłaty w wysokości 50 dolarów. Podstawowa wersja głośnika to koszt 129,99 dolara.