Samsung szykuje bezprzewodowe słuchawki na premierę Galaxy S8

Jeśli wierzyć anonimowym źródłom serwisu SamMobile, koreański producent szykuje się już do premiery kolejnej wersji bezprzewodowych słuchawek. Miałyby one zadebiutować na rynku w tym samym okresie co Samsung Galaxy S8, choć niekoniecznie znajdą się one w zestawie razem ze smartfonem. Niewykluczone, że podobnie jak Air Pods od Apple będą to słuchawki klasy premium, które trzeba będzie dokupić osobno.

Niestety na temat samego urządzenia wiadomo jedynie tyle, że będzie ono bezprzewodowe i najprawdopodobniej wyposażone w układ audio marki Harman, którą przejął niedawno Samsung. Możemy jedynie domyślać się, że nowe słuchawki są zwiastunem braku portu mini-jack w Galaxy S8 oraz rozszerzeniem funkcjonalności autorskiego asystenta głosowego , który ma także zadebiutować w nadchodzącym flagowcu producenta.