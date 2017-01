Użytkownicy AirPods skarżą się za ich niestabilne działanie

Bezprzewodowe słuchawki Apple’a, zdaniem coraz większej ilości użytkowników, nie działają jak należy, mimo iż pojawiły się na rynku z opóźnieniem z uwagi na chęć poprawienia ich jakości. Jak twierdzą, słuchawki w losowych momentach się rozłączają z telefonem podczas połączeń głosowych, by za chwilę połączyć się z nim na nowo. Co więcej, w niektórych przypadkach po rozłączeniu AirPodsy nie łączą się już same z iPhone’em i trzeba je na nowo z nim parować. Problem występuje tylko wtedy, gdy iPhone jest sparowany również z innym urządzeniem Bluetooth lub zegarkiem Apple Watch. Większość skarg pochodzi od użytkowników iPhone’a 6s i 6s Plus, choć pojawiły się nieliczne również od posiadaczy iPhone’a 7.