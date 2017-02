LittleBits Synth Kit: świetna zabawka dla przyszłych muzyków

Seria LittleBits to łatwe w użyciu klocki elektroniczne, tzw. Bity - są to moduły, które można szybko i łatwo połączyć ze sobą dzięki małym magnesom. W ten sposób powstają często niesamowite instalacje, które pomagają w kształtowaniu umiejętności technicznych dzieci i młodzieży. Kolejnym ułatwieniem przy łączeniu bitów jest bardzo czytelny podział kolorystyczny i opis, który pomaga rozpoznać właściwe funkcje danego Bita. W skład zestawów littleBits wchodzą różne moduły, wśród nich elementy wykonawcze takie jak silniki oraz głośniki bity wejścia takie jak czujniki światła czy potencjometry oraz specjalne jak Arduino czy Makey-Makey. Wraz z zestawem LittleBits Synth Kit do użytkownika trafia 10 gotowych projektów wynalazków oraz 12 Bitów takich jak głośnik, oscylator, klawiatura czy mikser strumieniowy. To dzięki nim można przyjemnie uczyć się inżynierii, elektroniki oraz profesjonalnej edycji dźwięku. Tworzenie własnego instrumentu takiego jak np. gitara Synth czy mikser to tylko jedna z ciekawych opcji. Możliwe jest również podłączanie dodatkowych urządzeń takich jak: głośniki czy , słuchawki oraz każdego innego instrumentu muzycznego posiadającego port na wzmacniacz. Wyjście Mini Jack 3.5mm pozwala na podłączenie komputera i nagrywanie w czasie rzeczywistym naszych kompozycji. Jednym z ogromnych atutów LittleBits Synth jest nieskończona ilość możliwości, dla których inspiracją są zasoby online z tysiącami planów wynalazków (https://littlebits.cc/kits/synth-kit) oraz aplikacja z instrukcją krok po roku. Zestaw LittleBits Synth jest dostępny w cenie detalicznej 799 zł (z VAT). Wśród akcesoriów dodatkowych znajduje się: bateria, płyta montażowa oraz kabel USB.