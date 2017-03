Nowa odsłona słuchawek Fresh’n’Rebel

Słuchawki Caps firmy Fresh’n’Rebel to świetne rozwiązanie dla osób, które nie rozstają się z ulubioną muzyką. Wystarczy podłączyć je pod urządzenie mobilne i gotowe. Dzięki składanej konstrukcji możemy także zabrać słuchawki ze sobą gdziekolwiek chcemy, bez obawy, że ulegną uszkodzeniu. Komfortowe wykończenie z miękkiego materiału dodatkowo sprzyja wygodzie i pozwala cieszyć się muzyką przez długie godziny. «» Ważące zaledwie 135 g słuchawki Caps wyposażone są dodatkowo w kabel audio 3.5 mm z mikrofonem i pilotem, które są kompatybilne z większością urządzeń z gniazdem o takiej właśnie średnicy. Dla osób, które cenią sobie jeszcze większą swobodę, dostępny jest także model bezprzewodowy. Dzięki połączeniu z telefonem lub odtwarzaczem MP3 poprzez Bluetooth można sterować muzyką za pośrednictwem samych słuchawek. Są one wyposażone w zintegrowany akumulator, który pozwala na słuchanie muzyki aż przez pięć godzin. Po rozładowaniu baterii można dalej cieszyć się muzyką podłączjąc słuchawki przez dołączony do zestawu kabel. Pilot na kablu w obu modelach słuchawek pozwala na sterowanie fukcjami odtwarzacza muzyki lub funkcji telefonu. Dźwięk opleciony tkaniną Poza słuchawkami, które wspaniale prezentują się w kolorze głębokiej czerwieni, Fresh’n’Rebel postanowił odświeżyć wizerunek swoich znanych głośników bezprzewodowych z serii Rockbox Fabriq. Poczynając od najmniejszych – Cube obok skromnego, holenderskiego wzornictwa łączą w sobie wysoką jakość materiałów i doskonały dźwięk. Dzięki wytrzymałej baterii zapewniającej aż osiem godzin muzyki przy jednym ładowaniu, można zabrać je absolutnie wszędzie. Otulone tkaniną o rubinowym kolorze, będą idealnym towarzyszem spotkań jak i chwili relaksu. Model Slice to wiekszy brat wspmnianego Cube, wzmocniony pasywnym głośnikiem basowych tonów.

Za pośrednictwem technologii Bluetooth połączy się z telefonem, tabletem czy laptopem. «» Jeszcze większy Brick, posiada baterię o pojemności 4000 mAh, która zapewnia aż dwadzieścia godzin nieprzerwanego odtwarzania dźwięku w najwyższej jakości. Dodatkowo, model ten wyposażony jest w funkcję Powerbank, dzięki której naładujemy rozładowany smartfon lub inne urządzenie. Największy głośnik – Chunk – to doskonały wybór dla miłośników wzornictwa oraz muzyki. Dzięki zastosowaniu technologii DSP i pasywnemu basowi, można głośno odtwarzać ulubione melodie i niezależnie od głośności cieszyć się fantastycznym dźwiękiem z głębokim basem. Model ten, podobnie jak Brick, posiada wydajną baterię działającą przez dwadzieścia godzin oraz podobnie posłuży nam jako Powerbank. W kolorystycznej wersji Ruby robi wrażenie i świetnie sprawdza się jako element wystroju pomieszczenia. Rubinowa odsłona znanych i cenionych modeli produktów Fresh’n’Rebel przypadnie do gustu każdemu, kto lubi brzmienie wysokiej jakości oraz niebanalne wzornictwo. Na wiosnę jak znalazł!