HAMA przedstawia "pancerne" głośniki bezprzewodowe

Modele Rockman S oraz L mają postać kompaktowych kostek o zaokrąglonych rogach, a dzięki dodatkowym uchwytom pozwalają na wygodne przenoszenie głośników lub przytroczenie ich do ramy rowery czy plecaka. Głośniki obsługują standard Bluetooth 3.0 oraz posiadają wbudowany mikrofon, dzięki czemu mogą pełnić funkcję urządzenia głośnomówiącego. Bez problemu podłączymy je także do innych źródeł dźwięku za pośrednictwem wejścia Line-in (AUX).

Większy z głośników – model L – mierzy 183 x 4,9 x 7,2 cm i waży ok. 440 g. Wbudowany akumulator wystarcza na ok. 6 godzin nieprzerwanego odtwarzania muzyki przesyłanej przez Bluetooth i nawet 12 godzin w przypadku korzystania z połączenia kablowego (czas ładowania do 100% to ok. 6 godzin). Głośnik jest stereofoniczny, obsługuje profile Bluetooth A2DP V1.2/AVRCP V1.4/HFP V1.5, zaś jego maksymalna moc muzyczna to 6W. W sklepach dostępny będzie w cenie 149 zł.



Gabaryty modelu Rockman S to z kolei 9,8 x 5,5 x 9 cm, zaś waga – ok. 295 g. Urządzenie również obsługuje profile Bluetooth A2DP V1.2/AVRCP V1.4/HFP V1.5, zaś jego moc to 3 W. Parametry i czas pracy wbudowanego akumulatora to 10 godzin pracy via Bluetooth i do 20 godzin w przypadku połączenia line-in (ładowanie, podobnie jak w przypadku modelu Rockman L, trwa ok. 6 godzin). Za mniejszy głośnik zapłacimy 99 zł.