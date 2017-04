Hama SoundChest - solidne brzmienie w niewielkiej formie

Hama Soundchest to 24-watowy głośnik o impendancji 4 omów i szerokim paśmie przenoszenia (180 do 20000 Hz). W odtworzeniu głębokich i niskich tonów pomaga technologia X-bass, a minimalizacja zakłóceń przy połączeniu Bluetooth możliwa jest dzięki zastosowaniu podpasmowego kodowania. To co usłyszysz na wyjściu zmienisz ustawieniami korektora i głośności. Solidna konstrukcja z poręcznym uchwytem głośników HAMA Soundchest może kojarzyć się z klasycznymi odbiornikami radiowymi. Gdy chwycisz je w rękę, poczujesz ciężar, to ponad kilogram. W środku oprócz głośników i elektroniki znajdziesz akumulator litowo-jonowy. 4000 mAh (7,4 Wh) da Ci nawet 10 godzin grania non-stop przy połączeniu bezprzewodowym, i nawet 12 godzin grania przy połączeniu przez kabelek. Sam proces ładowania zajmuje 4 godziny. Producent wykorzystał technologię NFC ze smartfonem do szybkiej aktywacji połączenia – po prostu zbliżasz telefon i grasz, sterując dźwiękiem ze swojej ulubionej aplikacji. Głośnik jest już dostępny w sklepach w cenie 349 zł.