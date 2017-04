Spotify pracuje nad własnym sprzętem audio

Spotify szuka osób, które pomogą w rozwoju nowego sprzętu. Z opisu stanowiska wynika, że ma to być hardware, dzięki któremu muzykę będzie można doświadczać w unikalny sposób. Urządzenie ma mieć podobny wpływ na rynek jak okulary Spectales dla Snapchata czy Amazon Echo dla Amazona oraz łączyć się z innymi gadżetami. Konkretny oczywiście nie są znane, ale nie trzeba za dużo popuszczać wodzy fantazji, by wpaść na kilka intrygujących pomysłów - smartwach odtwarzający muzykę dla biegaczy, okulary z głośnikiem wykorzystującym przewodnictwo kostne, system audio dla domu... Do oficjalnych zapowiedzi pozostało z pewnością jeszcze wiele czasu skoro kompletowana jest dopiero ekipa odpowiedzialna za rozwój hardware'u lub całej gamy urządzeń audio.