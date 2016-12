LG wpakuje nam sztuczną inteligencję do AGD

Rozwiązanie LG pozwoli domowym urządzeniom na rejestrację oraz analizę zwyczajów użytkowników, tak aby lepiej dostosowywać swoje działanie do ludzkich potrzeb. Nieustannie „ucząc się” stylu życia swoich właścicieli, z biegiem czasu coraz lepiej synchronizują funkcje z ich przyzwyczajeniami. Robot sprzątający, który pamięta rozkład mieszkania Automatyczny odkurzacz LG rozpoznaje przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu i dostosowuje swoją pracę do ich położenia. Urządzenie wykonuje zdjęcia podłogi, dzięki czemu zapamiętuje przeszkody, by przy następnym spotkaniu skutecznie je ominąć. Inteligentny odkurzacz jest w stanie rozpoznać znajdujące się przed nim przewody, buty czy zabawki, co zmniejsza ryzyko, że zablokuje się między nimi i zakończy pracę. Urządzenie wykryje także ludzkie stopy – gdy napotka na tego typu przeszkodę, odtwarza komunikat głosowy z uprzejmą prośbą o przesunięcie się. Lodówka, która zna nawyki właściciela Technologię Deep Learning zastosowano także w inteligentnej lodówce LG. Analizując zachowania użytkownika, urządzenie rozpoznaje szczegóły codziennie wykonywanych czynności, a następnie dostosowuje do nich cykl swojej pracy. W ten sposób jest w stanie np. zsynchronizować moment napełnienia pojemnika na lód z czasem, kiedy użytkownik najczęściej z niego korzysta. Dodatkowo, inteligentna lodówka mierzy temperaturę i wilgotność powietrza na zewnątrz po to, by w odpowiednim okresie automatycznie uruchomić funkcję sterylizacji, dzięki której żywność pozostaje świeża na długo nawet podczas upalnych, letnich dni. Klimatyzator, który działa tam, gdzie jest najbardziej potrzebny Inteligentny klimatyzator LG wyposażony w technologię „uczenia się” analizuje codzienne zachowania domowników - między innymi określa obszary, w których użytkownicy najczęściej przebywają w różnych porach dnia. Na podstawie tych informacji urządzenie może szybko schładzać wybrane miejsca w domu, by szybko i skutecznie zapewnić przyjemną temperaturę tam, gdzie w danej chwili jest to najbardziej potrzebne. W ten sposób np. w weekendy intensywniej pracuje w salonie, podczas gdy w dni robocze częściej kontroluje temperaturę w jadalni. Pralka: optymalna skuteczność

Nowa technologia Deep Learning pomaga pralce LG w poznawaniu warunków otoczenia charakterystycznych dla poszczególnych regionów oraz codziennych zachowań użytkownika, tak aby zapewnić optymalną skuteczność prania. W ten sposób urządzenie np. rozpoznając stopień twardości wody, odpowiednio dostosuje temperaturę prania oraz ilość wody, tak by zredukować jej negatywny wpływ na ubrania, a w miejscach, gdzie często występują burze piaskowe, pralka automatycznie dodaje jeszcze jeden cykl płukania, by dokładniej wyczyścić zakurzoną odzież.