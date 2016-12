Papier toaletowy do... smartfonów?

Pomysł może nam się wydawać dziwaczny lub po prostu śmieszny, ale ma on więcej sensu, niż myślicie. Jak często dezynfekujecie Wasze smartfony? Albo chociaż przecieracie ściereczkami? No właśnie... Mało kto zdaje sobie sprawę, że na ekranach telefonów komórkowych znajduje się średnio pięć razy więcej bakterii niż na klozetowej muszli, a przecież dotykamy ich rękami, przykładamy do twarzy... Japończycy znani ze swojej higieny wpadli na pomysł, by w publicznych toaletach tuż obok zwykłej rolki papieru, znalazła się mniejsza, przeznaczona do czyszczenia smartfonów. Dodatkowo na papierze wydrukowano informacje dotyczące sposobu na łączenie się z WiFi i link do aplikacji dla turystów. Za realizacją pomysłu stoi operator telekomunikacyjny NTTDoCoMo. To w dużej mierze po prostu sprytny marketing - w końcu równie dobrze można wyczyścić smartfona zwykłym papierem toaletowym. W ciekawy sposób jednak zwraca uwagę na problem, o którym zazwyczaj się w ogóle nie myśli.