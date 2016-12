Powerbank z opcją Quick Charge 3.0 od Xiaomi

Nowa wersja powerbanka Xiaomi otrzyma tę samą pojemność - 20 000 mAh -, ale dzięki szybszemu standardowi ładowania (technologia Quick Charge 3.) będziemy musieli krócej czekać na naładowanie do pełna urządzenia. Technologia Qualcommu wpłynie także na szybkość ładowania innych urządzeń z powerbanku.Przykładowo naładowanie do pełna smartfona Xiaomi Mi Max z baterią o pojemności 4850 mAh powinno nam zająć 2,5 godziny, a więc o około 40 minut krócej niż w przypadku zastosowania ładowarki z technologią Quick Charge 2.0. Oprócz tego Mi Power Bank 2 jest krótszy od swojego poprzednika (135,5 x 67,6 mm) ale też nieco grubszy (23,9 mm grubości). Całość zamknięta jest w plastikową obudowę z fakturą zapobiegającą wyślizgnięciu się urządzenia z rąk. Powerbank trafi na rynek chiński w tej samej cenie, co swój poprzednik - 149 CNY, co w bezpośrednim przeliczeniu na złotówki wynosi około 90 zł.