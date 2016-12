Słuchawki Apple Airpods mają problem z ładowaniem

Wielu użytkowników słuchawek Airpods skarży się bowiem na to, że bateria wbudowana w pokrowiec Airpods rozładowuje się o wiele szybciej niż powinna. Sam pomysł pokrowca na słuchawki bezprzewodowe z wbudowaną baterią jest świetny i pozwala na ładowanie Airpods w trakcie przemieszczania się po mieście. Niestety aktualnie istnieje jakaś usterka, która powoduje, że w okresie bezczynności poziom naładowania baterii wbudowanej w pokrowiec Airpods potrafi spaść o ok. 20% na przestrzeni 24 godzin. Apple jak na razie nie skomentowało tej sprawy w jakikolwiek sposób, a tymczasem na Reddicie pojawia się coraz więcej użytkowników z tym samym problemem. Cóż, nie jest to pierwszy produkt firmy Apple z drobnymi problemami tuż po swojej premierze.