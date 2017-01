ElliQ - domowy asystent dla starszych osób

Celem ElliQ jest zapewnienie towarzystwa osobom starszym, które często mieszkają samotnie, oraz utrzymanie ich w ciągłej aktywności fizyczno-umysłowej. Urządzenie nie przypomina tradycyjnych asystentów domowych w rodzaju Alexy. Jego ruchoma "głowa" kojarzy się z ramionami maszyn przemysłowych. Skojarzenie jest właściwe, gdyż do produkcji urządzenia zaproszono słynnego projektanta przemysłowego - Yvesa Behara. Na powyższym filmie możecie zobaczyć jak działa ElliQ. Robot stale monitoruje cyfrowe środowisko dopasowane do zainteresowań użytkownika i proponuje mu różnego rodzaju aktywności - wyjście do teatru, posłuchanie konferencji na ciekawy temat, zorganizowanie spotkania z przyjaciółmi, spacer po parku, w którym właśnie odbywa się festiwal itp. Urządzenie spełnia też tradycyjną rolę asystenta - przypomni o ważnych wydarzeniach, wywoła rozmowę na Skype, powiadomi o nowym zdjęciu córki wstawionym na Facebooku itp. Niestety nie wiadomo jeszcze jak będzie wyglądała kwestia ceny i dostępności robota. W przyszłym miesiącu będzie on testowany w domach opieki w rejonie Bay Area w Kalifornii.