Ideal Conceal - pistolet jak smartfon

Według producenta w dzisiejszych czasach noszenie broni w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa to konieczność. Ideal Conceal powstał po to, by użytkownik mógł nosić przy sobie pistolet bez zwracania na siebie uwagi postronnych osób. Broń rzeczywiście przypomina smartfona. Dość grubego, z nienaturalnie dużym "gniazdem minijack", ale jednak smartfona. Mamy jednak do czynienia z pełnoprawnym, dwustrzałowym pistoletem kalibru 9mm o wartości 395 dolarów. Zainteresowanie pistoletem okazało się tak duże (złożono ponad 12 tysięcy zamówień przedpremierowych), że wzbudziło uwagę policji i organizacjom przeciwnym broniom palnym. Według tych ostatnich taki "zamaskowany" pistole może ułatwić zadanie terrorystom lub dostać się w ręce nieuświadomionych dzieci i spowodować wypadek.