Inteligentna szczotka do włosów od L’Oréal

Ta z pozoru tradycyjnie wyglądająca szczotka do włosów wyposażona została w szereg czujników (m.in. mikrofon, żyroskop, akcelerometr, czujniki przewodnictwa i nacisku), dzięki którym w czasie rzeczywistym potrafi zebrać dane na temat kondycji włosów użytkownika. Podczas szczotkowania szczotka analizuje liczbę pociągnięć, wzorzec czesania, wilgotność włosów czy ilość rozdwojonych końcówek. Następnie dane te prześle do aplikacji, w której będziemy mogli nie tylko przeglądać raporty z pomiarów, ale przede wszystkim uzyskać porady, które pozwolą poprawić stan włosów. Dodatkowo szczotka nauczy nas odpowiednich nawyków - jeśli sensor wykryje, że nasze włosy są zbyt mokre (rozczesywanie wilgotnych włosów sprzyja ich łamaniu) albo, że przeczesujemy je zbyt szybko to zawibruje, dając sygnał do przerwania danej akcji. Pomysł niewątpliwie dobry, ale cena wydaje się odstraszająca. Hair Coach ma zostać wprowadzona na rynek w połowie tego roku w cenie 200 dolarów. Produkt będzie można kupić przez Internet i w salonach Kérastase.