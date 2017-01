Lily - dron, który zdobył 34 miliony dolarów kolejną porażką crowdfundingu

Lily był jednym z ciekawszych projektów dronów. Urządzenie posiadało funkcję śledzenia użytkownika, szeroki kąt widzenia, 20-minutowy czas pracy oraz możliwość nagrywania filmów w Full HD przy 60 kl/s. Było także odporne na zachlapania.Na Kickstarterze podobne projekty mają ustawiony próg minimalny w okolicach miliona dolarów (a nawet mniej, jak np. w przypadku MyDrone). Wydawać by się mogło zatem, że 34 miliony dolarów, które zebrali twórcy Lily będzie więcej niż wystarczające na uruchomienie linii produkcyjnej. Niestety rzeczywistość okazała się inna. Twórcy przyznali, że rozwój i testy urządzenia pochłonęły cały dostępny budżet. Na rozpoczęcie produkcji nie starczyło już pieniędzy i projekt został anulowany. A co z 60 tysiącami osób, które zaufały startupowi? Na szczęście otrzymają zwrot pieniędzy w ciągu 60 dni. Tu powstaje jednak pytanie - skoro twórcy posiadają pieniądze na zwroty, to dlaczego nie mogli ich wykorzystać do uruchomienia produkcji? Prawdopodobnie nigdy nie poznamy odpowiedzi.