Okulary z autofokusem już istnieją

Osoby z kilkoma wadami wzroku mają aktualnie jeden wybór - mogą nosić ze sobą kilka różnych par okularów (np. do czytania i do patrzenia w dal) lub zainwestować w okulary progresywne. Te ostatnie mają jednak tę wadę, że posiadają podzielone pole widzenia, do którego trzeba się przyzwyczaić.

Okulary opracowane przez naukowców z Uniwersytetu w Utah zadziałają niczym autofokus w aparatach cyfrowych - automatycznie ustawią ostrość na obiekcie, na który spoglądamy (i to w super szybkim czasie 14 ms!). Do budowy soczewek wykorzystano bardzo cienką warstwę gliceryny. W oprawkach natomiast zaimplementowano całą elektronikę - czujnik podczerwieni mierzący odległość, baterię i moduł Bluetooth. Okulary będzie można zintegrować z aplikacją na smartfonie, w której użytkownik wpisze rodzaj wady wzroku- te zaś automatycznie dopasują się do jego preferencji. W teorii zatem takie okulary nie będą wymagały wymiany. Jedynym problemem będzie konieczność ładowania akumulatorów.

Na ten moment okulary funkcjonują prawidłowo, ale w obecnej formie nikt z pewnością nie chciałby ich użytkować. Dlatego naukowcy stworzyli startup, który ma się zająć miniaturyzacją i komercjalizacją produktu. Według wstępnych planów okulary powinny pojawić się na rynku w ciągu 3 lat.