Oto buty, dzięki którym poczujesz podłoże w grach VR

Dzięki wibracjom w kontrolerach do gier otrzymujemy namiastkę dotyku. By immersja z przebywania w wirtualnej rzeczywistości była jak największa producenci starają się tworzyć szereg rozmaitych gadżetów wyposażonych w sensory - kamizelki, rękawice, a nawet całe kombinezony. Do grona tych właśnie produktów dołącza Cerevo Taclim. Gadżet japońskiego producenta przypomina nieco plastikowe chodaki. Taclim zakładamy na stopę podobnie jak buty, choć z pierwszych recenzji dziennikarzy wynika, że nie są one niestety tak wygodne jak zwykłe obuwie - bardzo trudno w nich balansować. Ale pamiętajmy, że to dopiero prototyp, więc jest szansa, że w ostatecznej formie buty VR zapewnią przyjemniejsze doznania. No właśnie, doznania. Taclim można wykorzystywać w grach dwojako. Po pierwsze urządzenie może służyć do symulowania poruszania się po powierzchni o różnej teksturze. Dzięki wibracjom Taclim potrafi imitować spacer po śniegu, kamienistej drodze czy drewnie. Po drugie zaś może posłużyć także jako symulacja dotyku innych obiektów - np. grając w bijatykę i uderzając nogą w przestrzeń poczujemy się niemal tak, jakbyśmy kopnęli przeciwnika. Komercyjna wersja produktu ma zadebiutować jesienią tego roku, jednak w związku z wysoką ceną (1000-1500 dolarów) raczej nie spodziewamy się zobaczyć Taclima w domach. Producent także otwarcie wspomina, że jego celem jest dostarczenie urządzenia firmom z branży rozrywkowej.