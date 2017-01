Powermat: nowy system ładowania bezprzewodowego

Powermat – to dostępny w przestrzeni publicznej – w restauracjach, sklepach czy kawiarniach – unikatowy system łączący funkcję bezprzewodowego ładowania telefonu komórkowego z inteligentną platformą mobilną, która umożliwia komunikację właściciela lokalu z klientem w czasie rzeczywistym. Dzięki temu technologia, wykorzystująca ładowanie przez indukcję elektromagnetyczną, dostarcza klientom prosty i wygodny dostęp do energii, zaś właścicielom – nowoczesne narzędzie marketingowe. Dostępna jest między innymi w Stanach Zjednoczonych, Australii oraz Wielkiej Brytanii, a wkrótce będzie osiągalna również w Polsce. Lokale, w których wdrażany będzie system Powermat, zostaną wyposażone w specjalne maty ładujące, umieszczone w stołach i blatach, dzięki którym klienci będą mogli bez problemu bezprzewodowo naładować swoje urządzenia mobilne. Aby skorzystać z ładowania, wystarczy pobrać specjalnie przygotowaną, darmową aplikację – Powermat, dostępną na systemy operacyjne Android oraz iOS, która zapewnia dostęp do wysoce spersonalizowanych ofert promocyjnych. Dzięki specjalnym pierścieniom ładującym bezprzewodowe ładowanie w systemie Powermat dostępne jest dla praktycznie każdego modelu telefonu komórkowego, również fabrycznie nieprzystosowanego do ładowania bezprzewodowego. Współczesne społeczeństwo coraz bardziej oczekuje nieprzerwanej łączności i natychmiastowego dostępu do informacji, a możliwość tę zapewnia łatwy dostęp do energii. Badania dowodzą, że możliwość naładowania telefonu nie tylko przyciąga, ale i zatrzymuje klientów w lokalu. Wedle ankiety przeprowadzonej z ponad 300 użytkownikami Powermat w Stanach Zjednoczonych, aż 93% respondentów twierdzi, że ładowanie bezprzewodowe ma wpływ na wybór punktu, w którym dokonują zakupów. Ponadto 88% klientów przyznaje, że częściej będzie wracać do miejsca, w którym miało możliwość bezprzewodowego naładowania telefonu. Ponad połowa użytkowników zostaje 11 minut lub dłużej w miejscu, który oferuje ładowanie bezprzewodowe, a 93% użytkowników Powermat zdecydowanie poleciłoby lokal, który udostępnia tę możliwość. System Powermat jest zgodny z otwartym standardem ustanowionym przez Fundację AirFuel, do której należą tacy giganci technologiczni jak Samsung, Huawei, LG, AT&T, Blackberry czy HTC. Oznacza to, że zakres urządzeń i akcesoriów, które bez przeszkód będą mogły być ładowane w punktach Powermat, będzie stale się powiększał. Pierwsze lokale wyposażone w Powermat pojawią się w Polsce już na przełomie stycznia i lutego bieżącego roku.