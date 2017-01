Smartwatch HTC nadal żyje

Szereg zdjęć potwierdza to, co już wiedzieliśmy na temat Halfbeaka. Smartwatch powstaje przy współpracy z firmą Under Armour specjalizującą się w produkcji odzieży i akcesoriów sportowych. Z pewnością HTC będzie starało się wyposażyć swój produkt w funkcje istotne dla sportowców m.in. w pulsometr czy licznik kalorii. Pod względem designu mamy tu do czynienia ze smartwatchem z okrągłą tarczą z wyświetlaczem o rozdzielczości 360 x 360 pikseli, dwoma przyciskami z prawej strony i gumowym paskiem w dwóch kolorach. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android Wear. HTC Halfbeak HTC Halfbeak HTC Halfbeak HTC Halfbeak HTC Halfbeak HTC Halfbeak «»