Smartwatch, którego bateria wytrzyma aż dwa lata

Do takich "nieco mniej madrych" smartwatchy zaliczyć można cztery modele szwedzkiego startupu Anima, sprzedawane pod nazwą Kronaby. Nie mają one na pokładzie tylu "wodotrysków", co zegarki z systemem Android Wear lub Tizen, ale po połączeniu z telefonem czy tabletem spełniają podstawowe funkcje smart. A równocześnie działają, wykorzystując zwykłą "guzikową" baterię, która według zapewnień producenta ma im zapewnić aż dwa lata pracy! Co zatem potrafią zegarki Kronaby? Przede wszystkim przekazują powiadomienia (użytkownik definiuje, jakie), pozwalają też na ustawienie skrótów, alarmów wibracyjnych, zdalnego sterownia wykonywaniem zdjęć czy odszukanie zagubionego telefonu. Da się też nimi regulować odtwarzanie muzyki czy rejestrować geotagi, o odbieraniu i kończeniu połączeń nie wspominając. Poszczególne modele z rodziny Kronaby noszą nazwy Apex, Carat, Nord i Sekel i różnią się stylistyką i rodzajami wykorzystanych materiałów. Wszystkie mogą współpracować z telefonami z Androidem i iOS. Ceny zaczynają się od 345 euro i kończą na 595 euro, ponieważ zegarki produkowane są przede wszystkim z myślą o rynku europejskim.