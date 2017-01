Twój kumpel robot za jedyne 700 dolarów

Kuri jest wyprodukowany przez Mayfield Robotics i został stworzony, by być naszym pomocnikiem i kolegą w domu. Urządzenie rzekomo rozumie kontekst wydarzeń i poleceń, rozróżnia poszczególne osoby i sam potrafi komponować odpowiedzi na pytania, dodając do tego ruchy głowy i mimikę „twarzy”. Specyfikacja robota nie jest znana. Wiemy tylko, że posiada obiektyw rejestrujący obraz z dokładnością Full HD, macierz czteromikrofonową, podwójne głośnik, Wi-Fi i łączność Bluetooth. Nie zabraknie też czujników do wykrywania znajdujących się wokół Kuriego obiektów. Oprogramowanie robota obsługuje też API usługi IFTTT. Cena robota to 699 dolarów.