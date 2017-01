Yuneec Breeze 4k: kompaktowy dron, który zrobi Ci selfie

Yuneec Breeze 4k rozwija prędkość do 5m/s. Wyposażony jest w cztery bezszczotkowe składane śmigła, a za sprawą czujników optycznych i modułu GPS potrafi utrzymać obraną pozycję bez względu na panujące warunki atmosferyczne. W pełni naładowany akumulator wystarczy na 12 minut nieprzerwanego lotu. Zasięg drona to 100 metrów. Aerodynamiczna konstrukcja maszyny oraz chowane w czasie lotu podwozie sprawiają, że Yuneec Breeze 4k wygląda efektownie i cieszy oko. Warto również zwrócić uwagę na dostępne opcje filmowania, których wspólnym mianownikiem jest kamera z wewnętrzną, elektroniczną stabilizacją obrazu i możliwością przełączania między trybem naturalnym, nocnym, RAW i saturacyjnym. Oprócz wspomnianego już Selfie mode mamy do dyspozycji tryb Orbit, który polega na tym, że dron obiera okrężną względem użytkownika ścieżkę oraz Follow Me, przy którym maszyna podąża za nawigatorem. Istnieje też możliwość zaplanowania trasy lotu, gdy przełączymy się w Journey mode. W zestawie wraz z dronem znajdziemy osiem śmigieł (cztery są zapasowe), cztery osłonki na śmigła, akumulator 1150mAh Li-Po i ładowarkę. Yuneec Breeze 4k jest dostępny w większości sieci detalicznej sprzedaży, takich jak RTV Euro AGD czy Komputronik i kosztuje ok. 1700 PLN.