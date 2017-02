Aplikacja do smartwatcha, która wykrywa emocje

Wyobraźcie sobie sytuację, w której udajecie się na ważne spotkanie biznesowe, a Wasz rozmówca ma tak kamienną twarz, że nie potraficie stwierdzić czy rzeczywiście ma tak dobre intencje, jak mówi. Wykrywacze kłamstw to duże i ciężkie maszyny. Ale od czego mamy technologie? Nasze smartwatche wyposażone są w szereg czujników, a sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej zaawansowana. Naukowcy z MIT stworzyli właśnie aplikację dedykowaną smartwatchom, która potrafi trafnie rozróżnić emocje użytkownika. Informacje zbierane są zarówno z czujników (tętno, temperatura skóry, gesty) jak i tonu głosu w pięciosekundowych interwałach. Na razie aplikacja potrafi jedynie rozpoznać trzy grupy emocji - pozytywne, negatywne i neutralne - więc o naręcznym wariografie póki co musimy zapomnieć. Ale na tym etapie urządzenie mogłoby pomóc w zrozumieniu i leczeniu różnych fobii społecznych np. syndromu Aspergera. Jak widzicie naukowcy są już całkiem blisko stworzenia trenera personalnego, który będzie mógł np. nauczyć nas jak prawidłowo przemawiać do większej liczby osób, jak zaciekawić rozmówcę czy wpłynąć na jego emocje.