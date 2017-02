Hero Electric Flash: skuter elektryczny za mniej niż 300 dolarów

Skutery elektryczne zdobywają, a właściwie zdobyły już przebojem Azję – zarówno Chiny, jak i Indie oraz wiele innych, mniejszych państw tego kontynentu. Jeśli ktoś z was był ostatnio na przykład w Chinach, to wie, jak dziwnym widokiem są sunące bezgłośnie skuterki elektryczne, traktowane w tamtych krajach jako coś zupełnie zwyczajnego. Zwyczajnego i dostępnego dla niemal każdego. Tak przynajmniej można sądzić po cenie najnowszego skutera elektrycznego indyjskiej firmy Hero Electric (część grupy Hero) o nazwie Flash. Ma on kosztować 19 990 rupii, co przekłada się na niecałe 300 dolarów. Mniej niż 1200 zł za skuter! Kupowalibyście? Najpierw oczywiście warto sprawdzić, co potrafi Hero Electric Flash. Nowy model wyposażony jest w silnik elektryczny o mocy 250W, połączony z akumulatorem 20 Ah. Całość waży zaledwie 87 kg, co przekłada się na zasięg 65 km po pojedynczym ładowaniu – oczywiście jeśli na skuter wsiądzie typowy Azjata, a nie typowy Amerykanin...