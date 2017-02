Hub Robot i inteligentna lodówka: nowości od LG

Hub Robot na nowo definiuje pojęcie inteligentnego domu. Pełniąc funkcję cyfrowego zarządcy, robot wykonuje prace domowe za pomocą technologii rozpoznawania mowy, łącząc się z innymi inteligentnymi sprzętami gospodarstwa domowego LG. Proste komendy głosowe typu „Włącz klimatyzator” albo „Zmień program suszarki” spowodują, że połączone urządzenie automatycznie wykona przydzielone zadanie. Hub Robot jest także wyposażony w interaktywny panel, na którym można wyświetlić szereg informacji, np. zdjęcia zawartości lodówki, a nawet przepisy kulinarne z instrukcją wizualną i wskazówkami dźwiękowymi przygotowania dania krok po kroku. Ponadto Hub Robot radzi sobie z wieloma innymi zadaniami: odtwarzaniem muzyki, ustawianiem alarmów, tworzeniem notatek, a także przekazywaniem informacji o pogodzie i natężeniu ruchu. Dodatkową zaletą jest jego przyjazny i antropomorficzny wygląd. Hub Robot w prosty sposób potrafi komunikować się z całą rodziną, nie ma problemów z przemieszczaniem się i obracaniem, a także wyraża całą gamę emocji, które można odczytać na przednim panelu. Hub Robot jest na tyle inteligentny, że śledzi codzienne aktywności domowników, zapamiętuje, kiedy wychodzą z domu, wracają czy kiedy kładą się spać. Dzięki zainstalowanej kamerze robot rozpoznaje twarze. Można też zaprogramować różne powitania dla każdego członka rodziny. Hub Robot najlepiej sprawdza się w pomieszczeniach, w których domownicy przebywają wspólnie, czyli np. kuchni czy salonie. Uzupełnieniem robota głównego są mini roboty, które mogą znajdować się w innych pomieszczeniach w domu. Mini roboty wyposażone są w elegancki wyświetlacz i posiadają szereg funkcji podobnych do Hub Robota. Oprócz Hub Robota LG zaprezentuje rewolucyjne urządzenie Smart InstaView Door-in-Door™, czyli lodówkę, która otrzymała entuzjastyczne recenzje już po jej pierwszej prezentacji na targach IFA 2016. Przejrzysty 29-calowy ekran dotykowy LCD daje możliwość wyboru szeregu przydatnych funkcji. Użytkownicy mogą zapisywać listę zakupów, sprawdzać daty ważności produktów a nawet wyświetlić listę produktów przechowywanych w lodówce bez otwierania drzwi za pomocą funkcji Knock-On. Urządzenie działa w oparciu o system Microsoft Windows 10, co daje możliwość pobrania wielu aplikacji ze sklepu Windows 10, w tym Allrecipes, Pandora i Netflix. Od tej pory użytkownicy mogą w łatwy sposób przygotowywać dania według instrukcji, słuchać muzyki, czy oglądać filmy – i to wszystko na drzwiach lodówki. Smart InstaView Door-in-Door™ korzysta z wielu 2-megapikselowych, panoramicznych kamer z super szerokokątnym obiektywem, które monitorują wnętrze lodówki. Kiedy użytkownik chce sprawdzić stan zaopatrzenia lodówki, obrazy są przesyłane bezpośrednio na jego smartfon. To rozwiązanie jest szczególnie wygodne podczas zakupów spożywczych. Prace nad funkcjami Smart InstaView Door-in-Door™ stale trwają, aby zaspokoić indywidualne potrzeby użytkowników lodówek. Umieszczone w lodówce czujniki gromadzą dane dotyczące środowiska i zwyczajów domowników. Dzięki temu lodówka wchodzi w tryb oszczędzania energii, gdy użytkownicy śpią lub są poza domem, a także monitoruje i wykrywa zmiany wilgotności i temperatury. Mimo dynamicznego rozwoju sektora lodówek smart, LG pozostaje niekwestionowanym liderem i pionierem tej branży. „Nasz nowy Hub Robot i lodówka Smart InstaView Door-in-Door™ to sprzęty, które w mgnieniu okaz wprowadzą inteligentne rozwiązania do każdego domu” – powiedział Song Dae-hyun, prezes LG Electronics and Home Appliance & Air Solutions Company. „Wszechstronność i użyteczność inteligentnej technologii z pewnością od razu zyskają przychylność konsumentów, którzy dostrzegą korzystne zmiany, jakie w ich domach wprowadzą nowe inteligentne sprzęty. Firma LG jako uznany pionier w obszarze Internetu rzeczy będzie stale wprowadzać innowacyjne rozwiązania, aby wzmacniać swoją pozycję lidera na tym dynamicznym rynku”.