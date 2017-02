Navigator 100: pierwszy zegarek sportowy Kruger&Matz

jest urządzeniem, które dostarczy użytkownikowi odpowiedzi na pytanie w jaki sposób jego ciało reaguje na aktywność fizyczną? Dostępny w zestawie pas telemetryczny pomoże dokładnie mierzyć puls w czasie uprawiania sportu, a funkcja alarmu po przekroczeniu limitu tętna, pomoże dostosowywać treningi do rzeczywistych możliwości i uniknąć przykrych konsekwencji zdrowotnych. Wyświetlacz zegarka sportowego Kruger&Matz wskazuje aktualną prędkość. Można też w zależności od potrzeby ustawić dodatkowy tryb np. przebyty lub całkowity dystans lub czas treningu, średnią lub maksymalną prędkość, bądź też kompas. Dodatkowo zegarek posiada funkcję wyznaczania celu, dzięki której pomoże określić prędkość, dystans lub czas, a gdy użytkownik spełni założenie (bądź też nie spełni), urządzenie poinformuje go o tym sygnałem dźwiękowym. Navigator 100 będzie także doskonałym towarzyszem, który nie pozwoli się zgubić nawet w najbardziej ekstremalnym terenie. Dzięki funkcji kompasu zawsze wskaże właściwą drogę, a GPS pozwala na rejestrację swojej trasy oraz ułatwia jej nawigację w czasie treningu. Wszystkie funkcje widoczne są na dużym, czytelnym wyświetlaczu, a tryb pracy można z łatwością regulować za pomocą umieszczonych na obudowie przycisków. Zegarek posiada normę IPX7, która sprawia, że można z niego korzystać nawet w najgorszych warunkach pogodowych. Kruger&Matz Navigator 100 Kruger&Matz Navigator 100 Kruger&Matz Navigator 100 Kruger&Matz Navigator 100 «» Urządzenie może współpracować z popularnymi aplikacjami dla sportowców. Jednak producent dodał do zestawu dedykowaną aplikację komputerową Sport Tracker, która jest doskonałym narzędziem do kontroli osiągnięć w czasie treningów oraz wyznaczania swoich tras. Koperta zegarka osadzona jest na regulowanym pasku, wykonanym z mocnego tworzywa. Całość wyróżnia niewielka waga, gwarantująca komfort podczas korzystania z urządzenia. Wbudowana bateria o pojemności 200 mAh wystarczy, by nieprzerwanie przez kilka dni korzystać z możliwości urządzenia. Stabilność w czasie ładowania lub też przesyłania danych zapewnia dołączona do zestawu specjalna klamra. Zegarek sportowy Navigator 100 dostępny jest w cenie 499 zł.