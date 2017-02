Płaszcz, w którym zmieścisz całą swoją mobilną elektronikę

Przyznam, że dawno na Kickstarterze nie widziałam równie nietrafionego pomysłu. Airport Jacket nawet nie sili się na udawanie, że powstał po coś innego, niż próba przemycenia dodatkowych kilogramów bagażu. W czarnym materiale znajdziemy 14 głębokich kieszeni, w których zmieścimy lustrzankę, tablet, smartfona, zasilacze i cokolwiek tylko przyjdzie nam do głowy. Po zdjęciu z siebie ubrania zamienia się ono w poręczną torbę. Tylko co z tego, skoro całość nie będzie wygodna. Wyobrażacie sobie nosić 15-kilogramowe ubranie? Do tego twórcy zupełnie nie pomyśleli o tym, jak taki obładowany elektroniką człowiek będzie wyglądał na lotnisku. W dzisiejszych czasach klient w czarnym, wypchanym prochowcu od razu zwróci na siebie uwagę. A nawet jeśli nie, jak niby przejdziemy z tym płaszczem przez bramki? I tak będziemy musieli wyciągnąć z płaszcza wszystkie metalowe elementy... Ja w tym sensu nie widzę, ale jeśli komuś pomysł się podoba, może zakupić płaszcz na Kickstarterze za 239 dolarów...