SmartyFit od 13 lutego ponownie w Biedronce!

SmartyFit to obowiązkowy element wyposażenia każdego zapalonego biegacza… i nie tylko! Głównym zadaniem opaski jest rejestrowanie codziennej aktywności wszelkiego rodzaju – ruchów, ale także komunikacji i rozrywki. Ten gadżet pozwoli Ci na liczenie kroków oraz mierzenie przebytego dystansu, a przy okazji dokładnie określi ile kalorii udało się w tym czasie spalić. Już wiadomo dlaczego fit. Ale dlaczego inteligenta? Spieszymy z wyjaśnieniem. Dedykowana aplikacja pozwala na synchronizację ze smartfonem posiadającym system Android 4.3 lub nowszy. Funkcja wyzwalania kamery telefonu umożliwia zdalne wykonywanie zdjęć. Gadżet posiada również możliwość monitorowania czasu snu oraz ustawienia przypomnień alarmu. Dodatkowo pełni funkcję zegarka z możliwością wyświetlenia daty. SmartyFit posiada specjalnie opracowany, wygodny w użytkowaniu pasek z tworzywa sztucznego o niezwykłej wytrzymałości. Dzięki temu możesz mieć opaskę zawsze przy sobie, niezależnie od warunków, w których się znajdujesz. Dodatkowo możesz wybrać z gamy czterech modnych kolorów i dopasować gadżet do swojego charakteru. Jednak Hykker SmartyFit to nie tylko nowoczesny design, ale również szczegółowo dopracowane parametry. Posiada czytelny wyświetlacz OLED oraz wydajny akumulator, dzięki któremu czas czuwania opaski zwiększa się nawet do 7 dni. Cena SmartyFit to 59,90 zł.