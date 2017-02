Tag Heuer i jego wielce skomplikowany zegarek

Jak wynika ze źródeł redakcji Android Central, firma Tag Heuer za miesiąc zaprezentuje zegarek Modular z Android Wear 2.0 na pokładzie. Urządzenie będziemy mogli dostosowywać do swoich preferencji dzięki szerokiemu wyborowi uchwytów, bransolet i klamr. Na razie nie do końca wiadomo co będzie oferował sam zegarek poza, no właśnie, byciem zegarkiem a także poza podstawowymi funkcjami z Android Wear. Należy się jednak spodziewać, że Tag Heurer Modular, tak jak Connected, będzie dość kosztownym modelem. Zegarek ma się pojawić na rynku w połowie marca.