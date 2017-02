Tak wygląda Huawei Watch 2

Z opublikowanych grafik wynika, że następca Huawei Watch z 2015 roku otrzyma o wiele bardziej sportowy wygląd od swojego poprzednika. Urządzenie dostępne będzie w kilku wariantach kolorystycznych. Co ciekawe na jednym z obrazów widzimy wejście na kartę SIM, co oznacza, że smartwatch będzie mógł pracować niezależnie od naszego smartfona. Urządzenie będzie pracowało pod kontrolą Androida 2.0. Niestety specyfikacja nie została jeszcze ujawniona, ale do targów MWC już bardzo blisko...