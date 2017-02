Tesla Model S P100D to prawdziwy potwór

Redakcja serwisu Motor Trend miała już okazję przetestować tegoroczną Teslę Model S P100D i, delikatnie rzecz ujmując, nie rozczarowała. Nie tylko okazała się niesamowicie żwawa, ale na dodatek pobiła rekord wszystkich pojazdów tej firmy, rozpędzając się od 0 do 100 km/h w 2,28 sekundy. Tesla Model S to jednak drogi, sztandarowy pojazd producenta. Coraz więcej pytań zadawanych jest o mający niedługo debiutować na drogach Model 3. Będzie to pierwsze relatywnie niedrogie auto Tesli, które już w przedsprzedaży okazało się hitem. Jak sobie będzie radzić? Nie możemy doczekać się odpowiedzi na to pytanie.