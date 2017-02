TP-Link przedstawia inteligentne gniazdka

TP-Link przygotował inteligentne gniazdka, które pomagają w zarządzaniu domowym sprzętem: są to modele HS110 oraz HS100. Konfiguracja i użytkowanie gniazdek są niezwykle proste: aby zdalnie zarządzać domowym sprzętem elektronicznym, wystarczy jedynie kilka kliknięć na smartfonie. Możesz również zabezpieczyć się przed potencjalnymi złodziejami, ustawiając harmonogram automatycznego włączania i wyłączania oświetlenia. Kolejny przydatny tryb działania to programator czasowy, który w ustalonym przez Ciebie czasie automatycznie wyłączy uruchomione w domu urządzenia np. żelazko czy lokówkę. Funkcja ta przyda się również do kontroli lampek choinkowych. Teraz aby zapalić lub zgasić światło czy kontrolować podłączone urządzenia, nie musisz nawet opuszczać swojego łóżka. Wystarczy tylko kilka kliknięć w dedykowanej aplikacji. Korzystając ze Smart Plugów możesz dowiedzieć się, ile energii zużywają np. Twoje grzejniki, wentylatory czy inne podłączone do nich urządzenia (tylko w modelu HS110). Dodatkowo jeśli posiadamy Amazon Echo smart gniazdka będziemy mogli kontrolować przy użyciu komend głosowych. Smart Plugi TP-Link są już dostępne w sprzedaży w cenie 119 (HS100) i 149 zł (HS110).