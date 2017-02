uArm Swift - opensource'owe, robotyczne ramię

uArm Swift stawiamy na blacie biurka, podłączamy do komputera i... to wszystko. Reszta zależy wyłącznie od naszej wyobraźni. Maszyna jest na tyle precyzyjna, że świetnie poradzi sobie z takimi zadaniami jak - wypalanie wzorów laserowych, rysowanie czy nawet drukowanie w 3D (to ostatnie rzecz jasna z dodatkowymi podzespołami). Ramię możemy uczyć czynności w różnoraki sposób. Przykładowo możemy poruszać nim manualnie, a maszyna zapamięta całą sekwencję ruchów. Możemy użyć również dedykowanego oprogramowania, w którym działanie maszyny programuje się z wykorzystaniem schematów blokowych. Ramię możemy też obsługiwać myszką, klawiaturą, a nawet gestami jeśli mamy Leap Motion. Nie brakuje także zdalnego sterowania ze smartfona. W zestawie znajdziemy kilka końcówek zapewniających różne rodzaje chwytów, a także praktyczne moduły, które rozszerzają funkcjonalność maszyny - kamerę, elektromagnes, czujnik ruchu, czujnik temperatury czy maleńki wiatraczek. Na Indiegogo znajdziemy kilka różnych zestawów urządzenia - od najtańszego zawierającego tylko same ramię (209 dolarów) po bardziej rozbudowane za 499 dolarów. Przewidywany termin dostawy to maj 2017 roku.