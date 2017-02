Znowu padł Ci akumulator w aucie? Bez obaw. Jest przecież powerbank...

Urządzenie Goclever jest wyposażone w zestaw akumulatorów litowo-polimerowych, które zapewniają szczytowy prąd rozruchowy na poziomie 350A, co pozwoli bezproblemowo uruchomić silnik benzynowy o pojemności do 3 l i bardziej wymagający silnik diesel o pojemności do 2 l, nawet w sytuacjach całkowitego rozładowania akumulatora samochodu. Bateria litowo-polimerowa, bez efektu pamięci, charakteryzuje się wysoką gęstością energii, stabilnością, łatwiejszym osiąganiem dużego prądu na wyjściu oraz wyższą odpornością na oddziaływanie niskich temperatur. Można ją doładowywać, gdy nie jest w pełni rozładowana, co nie wpływa na spadek pojemności akumulatora.

Działanie Goclever Drive Power Pack & Car Starter jest niezwykle proste, a jego podłączanie - intuicyjne, dzięki zestawowi inteligentnych kabli rozruchowych, wyposażonych w uniwersalne klemy typu „krokodyl” oraz specjalny system zabezpieczający, który zabezpiecza przed zwarciem, przegrzaniem, całkowitym rozładowaniem lub użyciem przy zbyt niskim stanie baterii oraz kontroluje częstotliwość korzystania z urządzenia (eliminuje możliwość uszkodzenia celi baterii).

Urządzenie posiada także wbudowaną latarkę, która przyda się w awaryjnych sytuacjach. Pojemność powerbanku wynosi 8000 mAh. Govlever Drive Power Pack & Car Starter znajdziemy w sklepach w cenie 199 zł.