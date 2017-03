A co powiecie na smartwatch w formie... cebuli?

Samsung pokazał na BaselWorld wyłącznie prototypy, więc tym razem nie ma co mówić o konkretnych specyfikacjach technicznych. Wszystkie w jakiś sposób nawiązują jednak do zegarka Samsung Gear S3, ale jeśli przyjrzeć się im choćby nieco dokładniej, to ze zdziwieniem zobaczymy tradycyjne mechanizmy zastępujące wyrafinowaną elektronikę lub współpracujące z nią.

Nas najbardziej zainteresował zegarek kieszonkowy (tzw. cebula) na bazie Gear S3, ale może wam spodoba się jakiś inny projekt: