Eye - obudowa do iPhone'a, która zmienia go w smartfon z Androidem

Gadżet ma formę obudowy do iPhone'a z wbudowanym ekranem i osobnym systemem. Innymi słowy z przodu korzystamy normalnie z iOS, a po obróceniu smartfona mamy do dyspozycji 5-calowy wyświetlacz Full HD AMOLED z dostępem do Androida. To tak naprawdę drugi smartfon, tylko wbudowany w etui. Jego parametry prezentują się następująco: czterordzeniowy procesor MediaTek Helio P20

3 GB RAM-u

16 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia kartami micro SD do 256 GB

bateria o pojemności 2800 mAH z opcją bezprzewodowego ładowania

LTE, WiFi, Bluetooth 4.2, Radio FM, GPS, akcelerometr, żyroskop

Android 7.1 Dodatkową zaletą urządzenia jest także gniazdo słuchawkowe, którego brakuje w najnowszym iPhonie. Ekran Eye wykorzystać możemy do bardzo wielu czynności - np. do podglądu selfie z tylnej kamery iPhone'a, do wyświetlania zegara w trybie always-on itp. Gadżet w wersji bez łączności 4G kosztuje 95 dolarów, co nie jest specjalnie drogim wydatkiem, zwłaszcza, że mówimy tu tak naprawdę o w pełni funkcjonalnym smartfonie. Być może Eye nie wygląda pięknie i dodaje do iPhone'a sporo objętości, ale wielu użytkowników może się na niego połasić. Do końca kampanii na Kickstarterze pozostały 32 dni, a sprzęt został już ufundowany przez Internautów.