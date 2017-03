HTC ogłasza ceny dodatków do HTC Vive

Vive Tracker, stworzony, aby deweloperzy i producenci akcesoriów mogli tworzyć jeszcze bardziej przekonujące doznania VR, będzie dostępny w wersji deweloperskiej już 27 marca na Vive.com. Zamówienia na Vive Deluxe Audio Strap ruszą natomiast 2 maja z przewidywaną datą dostawy w czerwcu. Oba produkty będą dostępne w sugerowanej cenie detalicznej 119,99 euro. Vive rozszerzy największy w branży ekosystem VR, umożliwiając deweloperom przenoszenie rzeczywistych obiektów do VR i umożliwiając tworzenie jeszcze bardziej realistycznych doznań. Producent otrzymał już ponad 2300 zgłoszeń na 1000 pierwszych egzemplarzy Vive Tracker. Zgłoszenia obejmowały także szeroką gamę zastosowań VR niezwiązanych z grami (aż 60 proc.), takich jak edukacja, biznes, szkolenia, zdrowie, fitness itd. Stanowiły one aż 60 proc. zgłoszeń. Vive Tracker zostanie udostępniony w dwóch fazach. Wersja dla deweloperów pojawi się już 28 marca, natomiast dla konsumentów pod koniec roku. Vive Deluxe Audio Strap łączy zintegrowany dźwięk z nowymi funkcjami zaprojektowanymi pod kątem zwiększenia komfortu podczas sesji w VR. Deluxe Audio Strap jest wyposażony w wygodne pokrętło regulacji, które umożliwia szybkie dostosowanie rozmiaru HTC Vive do obwodu głowy. W przyszłości Deluxe Audio Strap będzie dołączany do wszystkich nowo zakupionych zestawów Vive. Do ogólnej sprzedaży trafi już w czerwcu.