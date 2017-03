Modularny smartwatch od TAG Heuer

TAG Heuer Connected Modular 45 to nie jest zwykły smartwatch. To gadżet, który może wystarczyć Wam na lata. Wszystko dzięki temu, że jest modularnej budowy. I nie chodzi tu jedynie o wymianę pasków. Użytkownik może w prosty sposób zmienić sobie kopertę, klamry, bransoletę, a nawet - jeśli będzie miał ochotę - zrezygnować z cyfrowego modułu i wymienić go na zegarek tradycyjny. Do dyspozycji jest aż 56 wersji wykończeń (np. tarcza z różowego złota czy wysadzana diamentami). Podstawę smartwatcha stanowi 1,39-calowy ekran AMOLED pokryty szafirowym szkłem, pod którym pręży się procesor Intel Atom Z34XX, 4GB pamięci wewnętrznej, GPS, WiFi i moduł NFC. Całość działa pod kontrolą Android Wear 2.0. Konstrukcja jest wodoodporna (do 50 metrów). Ceny smartwatcha zaczynają się od 1650 dolarów. Sporo? Niby tak, ale pierwsza edycja zegarka kosztowała 1800 dolarów, a skusiło się na nią 56 tysięcy klientów.