Oregon SHE101 sprawdzi powietrze jakim oddychasz

Kompaktowy czujnik Oregon SHE101 umożliwia bieżące i automatyczne monitorowanie stanu jakości powietrza w pomieszczeniach i poza nimi. SHE101 bada zawartość pyłów PM1,0, PM2,5 oraz PM10 oraz monitoruje w czasie rzeczywistym ilość lotnych związków organicznych. Pomiar odbywa się automatycznie co 30 minut, a urządzenie alarmuje nas o poziomie zanieczyszczenia za pomocą sygnałów dźwiękowego oraz świetlnego emitując odpowiednie światło - czerwone, żółte lub zielone. Oregon SHE101 może być również wykorzystany jako powerbank (2600mAH). Dodatkowa funkcją jest pomiar temperatury oraz wilgotności powietrza, a te czynniki wpływają również na ilość wdychanego przez nas smogu. Czujnik można połączyć za pomocą Bluetooth z dedykowaną aplikacją O.AIR na urządzenia mobilne działające w systemach iOS i Android 4.4+. Dzięki temu otrzymujemy możliwość zapisu poszczególnych pomiarów w dowolnym momencie. Zapisy te pozwalają na analizowanie zmiany poziomu zanieczyszczenia powietrza na przestrzeni dni. Czas działania urządzenia na jednym ładowaniu to aż 20 dni w trybie czuwania. Oregon SHE101 dostępny jest w Polsce w cenie ok. 390 zł