Pierwszy smartwatch Movado

Zegarek Movado Connect wyróżnia się według producenta... bezramkowym ekranem, a zatem czymś, co znamy raczej z rynku nowoczesnych smartfonów. Wyświetlacz został dostosowany do wymagań Androida Wear w wersji 2.0 i oferuje ponad 100 różnych odmian wyglądu. Wszystkie jednak nawiązują do charakterystycznego dla Movado motywu jednej kropki. Na razie przewidziana jest tylko męska wersja zegarka. Pod względem możliwości zegarek oferuje wszystko, czego oczekiwać możemy po Androidzie Wear 2.0, a zatem wyświetlanie podstawowych informacji w trybie always-0n, współpraca ze smartfonem i wszelkiego rodzaju powiadomienia, aplikacje sportowo-aktywnościowe i zdrowotne, rozbudowany terminarz wraz z elementami motywującymi itd. Cena nowego zegarka nie została na razie podana, nie jest też jeszcze znana data wejścia do sprzedaży.