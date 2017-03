Polskie inkBOOKi to pierwsze czytniki ze wsparciem Sony URMS

Zarządzanie prawami cyfrowymi szerzej znane jako DRM (z ang. digital rights management) to szereg zabezpieczeń, które mają na celu chronić dane w formacie elektronicznym przed skutkami m.in. nielegalnego ich rozpowszechniania. Przez wiele lat najpopularniejszym na rynku mechanizmem był standard Adobe DRM. Zabezpieczone w ten sposób e-booki musiały zostać otwarte za pomocą programu Adobe Digital Editions w celu przypisania ich do konta Adobe ID. Czytanie dokumentów na czytniku możliwe było tylko poprzez podłączenie go do komputera i nadania mu przez program unikalnego identyfikatora lub - w przypadku czytników z dostępem do internetu - za pomocą bezpośredniej autoryzacji na urządzeniu. Nowy standard URMS został opracowany przez Sony DADC, czyli oddział zajmujący się rozwojem standardów, takich jak: CD, DVD, UMD, Blu-ray, a także zabezpieczeniami filmów, gier i muzyki. Głównymi założeniami nowego systemu jest bezpieczeństwo, elastyczność i prostota dla użytkownika końcowego. Proces zakupu e-booka będzie jeszcze prostszy, a czytelnik nie będzie musiał konfigurować sprzętu za pomocą specjalnego oprogramowania. Pakiet SDK systemu Sony URMS może być zaimplementowany w dowolnej aplikacji, urządzeniu i systemie takim jak Android, iOS czy Windows, dzięki czemu autoryzacja będzie przebiegać automatycznie, a książki będą mogły być czytane bezpośrednio po zakupie. System Sony URMS pozwala na wdrażanie wielu modeli biznesowych: kontrolowane pożyczanie e-booków pomiędzy użytkownikami, zdefiniowanie liczby pobrań, a nawet model odnawialnego abonamentu. Dla wydawców koszt takiego systemu DRM zaczyna się od kilku złotych, w zależności od treści książki i jest niższy niż w przypadku systemu Adobe. Pierwszym producentem, który ogłosił natywne wsparcie dla nowego systemu DRM, jest polska firma Arta Tech, do której należy marka inkBOOK. Obsługa zabezpieczeń Sony URMS zostanie wprowadzona w czytnikach inkBOOK Prime i inkBOOK Classic 2. To kolejny krok, który zbliża polską markę do stworzenia najbardziej uniwersalnych czytników e-booków na rynku. Już teraz użytkownicy inkBOOKów mogą czytać e-booki zabezpieczone systemem Sony URMS, dzięki aplikacji Bookvia rozwijanej przez firmy Sony i Datalogics. inkBOOKi umożliwiają też czytanie e-booków zabezpieczonych przez Adobe DRM i autorskie systemy rozwijane przez e-księgarnie (np. niemiecki Skoobe). W chwili ogłoszenia natywnego wsparcia dla Sony URMS, właściciele polskich czytników będą mogli cieszyć się swobodą czytania e-booków, całkowicie niezależnie od systemu DRM, którym zabezpieczone będą zakupione książki i bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji.