Samsung szykuje smartwatcha z dodatkowym wyświetlaczem?

W ubiegły czwartek do amerykańskiego urzędu patentowego wpłynął wniosek Samsunga, w którym opisywany jest smartwatch z ciekawie zaprojektowanym, drugim wyświetlaczem. Jak wiemy japoński producent eksperymentuje nie tylko z podwójnymi, ale także z elastycznymi ekranami. Na rysunku technicznym dołączonym do wniosku widzimy, że drugi ekran miałby zostać umiejscowiony dookoła tarczy zegarka, a dokładniej rzecz ujmując na jej bocznej krawędzi. Niewielkich rozmiarów ekran miałby wyświetlać aktualną datę, godzinę, pogodę, odtwarzaną aktualnie piosenkę i podobnego typu proste informacje. Takie rozwiązanie pozwoliłoby wyświetlać na ekranie głównym jedynie najbardziej istotne wiadomości, co z kolei miałoby przyczynić się do mniejszego zużycia energii. Niestety nie wiadomo czy Samsung rzeczywiście zamierza wdrożyć koncepcję w życie, czy jest to jedynie pomysł o niewielkim priorytecie i zabezpieczenie przed rozwiązaniami konkurencji.