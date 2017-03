SolSol: czapka z solarnym daszkiem

SolSol to startup z Los Angeles, który opatentował podobno technologię solarnego daszku (to, czego konkretnie dotyczy patent, nie znalazło się w informacji prasowej). Wydajność takiej czapki jest na razie śmiesznie mała: gadżet naładuje nasz sprzęt z prędkością 200 mAh/h. Oznacza to, że smartfon o pojemności 3000 mAh od 0 do 100% ładowałby się.... 15 godzin. Kolejny problem polega na tym, że ładowanie nadal odbywa się przewodowo, także w sytuacji awaryjnej wasz smartfon nie tylko ładować się będzie bardzo wolno, ale z waszej czapki zwisał będzie również gustowny kabel USB. Żeby było jeszcze lepiej, SolSol wycenił swoją czapkę na 56 dol. czyli ok 230 PLN. Startup obiecuje, że z czasem szybkość ładowania wzrośnie. Nam do szczęścia brakowałoby jeszcze wbudowanego w czapkę banku energii, ale raczej nie zdarzy się to w najbliższej przyszłości.