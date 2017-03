Xiaomi prezentuje smart buty z modułem Intela

Podobnie jak smartwatche czy inteligentne bransoletki, buty Xiaomi będą mierzyły aktywność użytkownika podczas treningu - dokładniej rzecz biorąc: przebyty dystans, spalone kalorie, średnią prędkość itp. Na koniec dnia do użytkownika wysłany będzie raport z dziennej aktywności - co ciekawe nie tylko ze spacerów i biegania, ale nawet ze wspinaczki. Oprócz tego buty mają posiadać profilowane, antypoślizgowe podeszwy, antybakteryjne wkładki i przewiewny materiał. Do sprzedaży trafią wersje kolorystyczne dla pań i panów, a także edycja specjalna, która będzie świecić w ciemności. Bateria ma wytrzymać 60 dni na jednym ładowaniu. Buty trafią do sprzedaży już 15 kwietnia w cenie około 40 Euro.