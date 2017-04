Latające drony, które filmują także... pod wodą

Wędkarze, nurkowie, żeglarze, kajakarze, windsurferzy, sporty motorowodne... – można wymienić dziesiątki, a pewnie nawet i setki sytuacji, w których zwykły dron bardzo by się przydał, ale pojawia się poważne ryzyko jego zniszczenia. Woda jest zabójcza dla elektroniki, a słona woda morska jest jeszcze gorsza. Dlatego ciekawa wydaje się oferta firmy SwellPro, oferującej drony na kilku poziomach zaawansowania i w odpowiednich do nich cenach (od 1400 dp 8320 dolarów). Część z nich wyposażona jest we własne kamery, do innych można podłączyć np. GoPro w obudowie podwodnej. Sam pomysł nie jest już bardzo nowy, ale i tak robi wrażenie. Zwłaszcza jeśli przesyłany na żywo obraz zaczyna nagle pokazywać to, co dzieje się... pod powierzchnią wody: