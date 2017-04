Poczuj prognozę pogody

Wiele osób pamięta z dzieciństwa dialog, który (oczywiście w wielu wariantach) wyglądał mniej więcej podobnie: - Mamo, jak się dzisiaj ubrać?

- Wyjdź na balkon i zobacz! W przypadku pomysłu Ellie Zeng pojawiają się jednak dwie istotne różnice. Po pierwsze, nie trzeba wychodzić na balkon, wystarczy wyciągnąć rękę "za okno". Po drugie, to "okno" może nas przenieść nawet o kilka dni w przyszłość. Urządzenie odtworzy temperaturę, wilgotność, w razie czego pokropi deszczem lub poprószy śniegiem. Jako uzupełnienie pojawią się także typowe informacje wyświetlane na ekranie aplikacji pogodowych, ale wcześniej rzeczywiście można POCZUĆ, jaka będzie pogoda. Wystawiając rękę w najbliższą przyszłość. Oczywiście to tylko pomysł, nawet nie projekt, który doczekałby się kiedykolwiek realizacji. Ale bardzo ciekawy pomysł, warto się nad nim choć chwilę zastanowić.